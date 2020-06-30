Голубовская: если мы знаем 5% о COVID-19 - это хорошо
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская сказала, что если о COVID-19 и способах противодействия ему знают хотя бы 5% - то это хорошо. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
“Для пандемии, для нового вируса, несколько месяцев - это вообще ничто. Вирус гриппа, самый изучаемый после вируса иммунодефицита человека, и то - каждый год какие-то новости. А здесь... Знаете, если мы 5% знаем об этом вирусе, о наших возможностях противодействовать ему - это хорошо”, - сказала Ольга Голубовская.
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Напомним, Зеленский позволил продолжить применение экспериментальных препаратов для лечения COVID-19.