Голубовська: Україна - країна хронічних епідемій

“Ми ж країна хронічних епідемій. Ви ж подивіться, ми і без цієї нової коронавірусної інфекції, ми ж не можемо вибратися. То у нас дифтерія, то у нас кір, треті в світі. Тому ми свої системи повинні реформувати з урахуванням того, що поки ми будемо країною-кризою суцільною, то у нас будуть зовсім інші хвороби. У нас будуть інфекційні хвороби постійно стрясати всіх на світі і ми тому повинні були залишити і службу протидії, і інфекційні стаціонари зберегти на дотації держави”, — сказала Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що це не такі великі гроші, тому що у нас не застосовується дороге устаткування.

Нагадаємо, Голубовська розповіла про зростання важких випадків COVID-19 серед молодих людей.