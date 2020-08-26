Голубовская: Украина - страна хронических эпидемий

“Мы же страна хронических эпидемий. Вы же посмотрите, мы и без этой новой коронавирусной инфекции, мы же не можем выкарабкаться. То у нас дифтерия, то у нас корь, третьи в мире. Поэтому мы свои системы должны реформировать с учетом того, что пока мы будем страной-кризис сплошной, то у нас будут совсем другие болезни. У нас будут инфекционные болезни постоянно сотрясать всех на свете и мы поэтому должны были оставить и службу противодействия, и инфекционные стационары сохранить на дотации государства”, — сказала Ольга Голубовская.

Она отметила, что это не такие большие деньги, потому что у нас не применяется дорогостоящее оборудование.

Напомним, Голубовская рассказала о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.