Голубовська про рік міністра Степанова на посаді: ніхто б більше не зробив

Так, Ольга Голубовська пояснила, що на момент початку пандемії COVID-19 вся система охорони здоров’я перебувала в розрусі, яка не дозволяла проводити навіть понад 200 тестів на коронавірус у день.

“Я вважаю, що потрібно нашому Міністерству викласти на своєму сайті або не на сайті, а сказати десь більш детально, скільки було у нас епідеміологів, вірусологів, скільки ми робили тестів, скільки було лабораторних центрів. (...) З чого ми починали тоді, і зараз що. І це ж уже робилося, коли ми всі горіли — ми всі тут працювали цілодобово, тому що не тільки з пацієнтами потрібно, а ще й з нормативними документами, а ці документи треба ще імплементувати, щоб вони працювали. Я як раз вважаю, що Міністерство в тих умовах і з тими кадрами, які там є — ніхто б більше не зробив”, — зазначила вона.

Інфекціоніст вважає найважливішим у роботі МОЗ за цей рік саме ставлення до кадрового медичного потенціалу, завдяки чому вдалося утримати багатьох фахівців і ефективно протистояти пандемії, удосконалюючи систему і протоколи лікування.

“Найголовніше, що зробило це Міністерство — повернули фахівців. І хоч приємно працювати з керівництвом Міністерства охорони здоров’я зараз. Ви ж розумієте, коли абсолютно хамське ставлення і на біле кажуть чорне, то ясно, що фахівці їм не потрібні... Тому є позитив, а те, що завжди хочеться зробити більше — я згодна. Можливо, можна було б зробити більше, але тоді треба зміцнити всі структури”, — підкреслила Голубовська.

Будь-які нарікання на роботу МОЗ вона вважає абсолютно несправедливими, враховуючи той стан розрухи медичної системи, під час якого міністр Максим Степанов прийшов на посаду.

“Дивіться, чому люди говорять: стільки часу, рік, уже новий міністр, уже можна щось зробити... Не можна зробити. Тому що державна машина — вона сама по собі дуже в’язка. Усі управлінці це знають. Тобто, зруйнувати ви можете дуже швидко. Ось зруйнували, повиганяли фахівців, хтось сам пішов, тому що професійна людина в цьому жаху працювати не може. (...) Так от, люди думають, що, якщо рік уже новий міністр, так уже можна за рік зробити. Не можна зробити, тому що все зруйновано”, — пояснила лікар.

Серед важливих досягнень МОЗ за цей рік, окрім ефективної протиепідеміологічної боротьби, Голубовська називає прорив України в розвитку трансплантології, оперативне затвердження нових сучасних протоколів лікування COVID-19, а також повернення ліквідованої раніше інтернатури з інфекційних хвороб.

“Я займалася на рівні держави протоколом, і у мене нічого толком не виходило, поки не прийшов Степанов. І буквально на другий день після його приходу він (протокол — ред.) був затверджений. (...) Чи подобається він, чи ні, але ця людина рік у цій розрусі намагається щось робити. Дивіться, як по трансплантології просунулися справи, а то ж повний нуль був. Тільки мільйони гривень віддавали кудись. 17 мільйонів гривень на реєстр трансплантації зникли кудись — ні грошей, ні реєстру. Що ще зробив Степанов хорошого? Скажу. Нам повернули інтернатуру з інфекційних хвороб. Ви знаєте, що ліквідували інтернатуру з інфекційних хвороб? Її не було. Тобто, потрібно було спочатку пройти інтернатуру по внутрішній медицині три роки, і тільки потім... Ви уявляєте, хто в цю соціальну сферу піде працювати. Це поховати спеціальність. І ось що хорошого привнесло це Міністерство. У тому розвалі, у якому міністр застав цю галузь, (...) я вважаю за цей рік більше, ніж зробив Степанов, більше ніхто б не зробив. Об’єктивно. Більше ніхто б не зробив”, — впевнена Голубовська.

Доповнення

Максим Степанов був призначений міністром охорони здоров’я 30 березня 2020 року. Раніше в інтерв’ю “Радіо Свобода” Степанов розповів, що йому вдалося зробити за рік перебування на посаді.