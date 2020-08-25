Голубовська пояснила різницю між грипом та COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Коронавірусна хвороба COVID-19 при важкому стані у пацієнта може тривати кілька місяців, на відміну від того ж грипу. Про це в ефірі ток-шоу “Пульс” заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає УНН.
“Однією з особливостей захворювання, а його часто порівнюють з грипом... Категорично не згодна! Нічого спільного з грипом немає, абсолютно. Одна з особливостей така, що ця хвороба довга, вона досить довга. Грип 5 днів-тиждень, і ми вже розуміємо, одужує людина, або ускладнюється. Тут люди хворіють мінімум тижнів зо два, а то і три, а якщо важкий стан — два-три місяці”, — сказала Голуюовская.
Вона зазначила, що такі пацієнти лежать на лікарняних ліжках, і “в тому числі через це їх і не вистачає”.
Як повідомляв УНН, за словами Голубовської, для того, щоб Україна легше пройшла період зростання захворюваності, епідеміологи повинні прорахувати варіанти розвитку подій і розробити інструкції.