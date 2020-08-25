Голубовська пояснила різницю між грипом та COVID-19

“Однією з особливостей захворювання, а його часто порівнюють з грипом... Категорично не згодна! Нічого спільного з грипом немає, абсолютно. Одна з особливостей така, що ця хвороба довга, вона досить довга. Грип 5 днів-тиждень, і ми вже розуміємо, одужує людина, або ускладнюється. Тут люди хворіють мінімум тижнів зо два, а то і три, а якщо важкий стан — два-три місяці”, — сказала Голуюовская.

Вона зазначила, що такі пацієнти лежать на лікарняних ліжках, і “в тому числі через це їх і не вистачає”.

Як повідомляв УНН, за словами Голубовської, для того, щоб Україна легше пройшла період зростання захворюваності, епідеміологи повинні прорахувати варіанти розвитку подій і розробити інструкції.