Голубовская объяснила разницу между гриппом и COVID-19

“Одной из особенностей заболевания, а его часто сравнивают с гриппом... Категорически не согласна! Ничего общего с гриппом нету, совершенно. Одна из особенностей такая, что эта болезнь долгая, она достаточно длинная. Грипп 5 дней-неделя, и мы уже понимаем, выздоравливает человек, или осложняется. Здесь люди болеют минимум недели две, а то и три, а если тяжелое состояние — два-три месяца”, — сказала Голуюовская.

Она отметила, что такие пациенты лежат на больничных койках, и “в том числе из-за этого их и не хватает”.

Как сообщал УНН, по словам Голубовской, для того, чтобы Украина легче прошла период роста заболеваемости, эпидемиологи должны просчитать варианты развития событий и разработать инструкции.