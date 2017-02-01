Головування України у Радбезі ООН є можливістю привернути увагу до питань безпеки на Донбасі – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Головування України відсьогодні у Раді безпеки ООН є ще однією можливістю привернути особливу увагу до питань безпеки на Донбасі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“З сьогоднішнього дня Україна протягом місяця очолюватиме Раду безпеки ООН, а крісло голови займе постійний представник в Радбезі ООН Володимир Єльченко”, — написав Прем’єр.
Враховуючи посилення російської агресії на Сході України, наголосив В.Гройсман, для України це ще одна можливість привернути особливу увагу до питань безпеки та врегулювання конфліктів у Європі.
“Сподіваємось на активну та плідну співпрацю!”, — додав він.
Нагадаємо, відсьогодні Україна почала головувати в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй.