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Председательство Украины в Совбезе ООН является возможностью привлечь внимание к вопросам безопасности на Донбассе - В.Гройсман

Председательство Украины в Совбезе ООН является возможностью привлечь внимание к вопросам безопасности на Донбассе - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 9391 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Председательство Украины с сегодняшнего дня в Совете безопасности ООН является еще одной возможностью привлечь особое внимание к вопросам безопасности на Донбассе. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"С сегодняшнего дня Украина в течение месяца будет возглавлять Совет безопасности ООН, а кресло председателя займет постоянный представитель в Совбезе ООН Владимир Ельченко", - написал Премьер.

Учитывая усиление российской агрессии на Востоке Украины, подчеркнул В.Гройсман, для Украины это еще одна возможность привлечь особое внимание к вопросам безопасности и урегулирования конфликтов в Европе.

"Надеемся на активное и плодотворное сотрудничество!", - добавил он.

Напомним, с сегодняшнего дня Украина начала председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

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