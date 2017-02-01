Председательство Украины в Совбезе ООН является возможностью привлечь внимание к вопросам безопасности на Донбассе - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Председательство Украины с сегодняшнего дня в Совете безопасности ООН является еще одной возможностью привлечь особое внимание к вопросам безопасности на Донбассе. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"С сегодняшнего дня Украина в течение месяца будет возглавлять Совет безопасности ООН, а кресло председателя займет постоянный представитель в Совбезе ООН Владимир Ельченко", - написал Премьер.
Учитывая усиление российской агрессии на Востоке Украины, подчеркнул В.Гройсман, для Украины это еще одна возможность привлечь особое внимание к вопросам безопасности и урегулирования конфликтов в Европе.
"Надеемся на активное и плодотворное сотрудничество!", - добавил он.
Напомним, с сегодняшнего дня Украина начала председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.