Голову "Укрзалізниці" Жмака підозрюють у підробці ПЛР-тесту на COVID-19

"У нас в країні завжди так", "Хто б сумнівався, різко захворів", "Пересидіти бурю хоче", "Знайома практика для всіх керівників будь-якого рангу. Як тільки крісло під кимось починає розгойдуватися, так відразу хворий", - пишуть користувачі Facebook.

При цьому вони жартують над Жмаком, нагадуючи йому про те, що він сам же і скасував виплати лікарняних. Люди з листопада минулого року не можуть отримати свої гроші.

У профспілці теж вважають, що лікарняний Жмака - це відтягування часу.

"Я думаю, що Жмак просто вирішив час потягнути. Щоб залагодити ситуацію в кулуарах. Я так собі це уявляю, знаючи цю ситуацію", - сказав заступник голови всеукраїнської профспілкової організації "Спілка залізничників України" Валерій Застрижний.

Доповнення

Володимир Жмак, а також пресслужба "Укрзалізниці" не показали його позитивний ПЛР-тест, а лише повідомили про це через ЗМІ.

Різку хворобу Жмака пов'язують з тим, що вчора наглядова рада "УЗ" повинна була оцінити компетентність Жмака і відповідність його займаній посаді, а після, вочевидь, рекомендувати Кабміну звільнити його. А 18 березня Жмака з доповіддю чекали члени Тимчасової слідчої комісії ВР. Торік керівництво "УЗ" недовиконало фінансовий план на 25 млрд грн (чверть від запланованих доходів). У тому числі через заниження тарифів на вантажоперевезення - основного джерела доходу держкомпанії. Відповідальний за вантажоперевезення Іраклі Езугбая подав у відставку 11 березня. Однак його звільнення ще не підписав Жмак.

Джерела УНН

За словами співрозмовника УНН з Міністерства інфраструктури, різка хвороба Жмака дійсно викликає більше сумнівів, ніж довіри.

"Усе це виглядає дійсно дуже підозріло. Розумієте, він повинен був їхати у відрядження, але його завернули через термінове засідання наглядової ради 15 березня. Швидше за все, він здавав тест перед підготовкою до відльоту, і моя особиста думка: зараз він міг підробити тест в останню хвилину, коли зрозумів, що нікуди він не летить, а на носі - засідання наглядової ради, Кабмін і ТСК (Тимчасова слідча комісія - ред.). Він не розуміє, що грається з вогнем - якщо розкриється підробка тесту, то ніяка ТСК не потрібна буде. Після обману ніхто не повірить у святість. Така моя думка", - сказав співрозмовник.