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Главу “Укрзализныци” Жмака подозревают в подделке ПЦР-теста на COVID-19

Главу “Укрзализныци” Жмака подозревают в подделке ПЦР-теста на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14633 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Железнодорожники не поверили, что их руководитель, глава “Укрзализныци” Владимир Жмак заболел COVID-19 как раз накануне ожидаемого увольнения. Об этом они пишут в своей группе Facebook “Форум железнодорожника”, которая насчитывает около 70 тысяч участников. 

"У нас в стране всегда так”, “Кто б сомневался, резко заболел”, “Пересидеть бурю хочет”, “Знакомая практика для всех руководителей любого ранга. Как только кресло под кем-то начинает раскачиваться, так сразу больной”, — пишут пользователи Facebook.

При этом они подшучивают над Жмаком, напоминая ему о том, что он сам же и отменил выплаты больничных. Люди с ноября прошлого года не могут получить свои деньги.

В профсоюзе тоже полагают, что больничный Жмака — это оттяжка времени.

“Я думаю, что Жмак просто решил время потянуть. Чтобы уладить ситуацию в кулуарах. Я так себе это представляю, зная эту ситуацию”, — сказал заместитель председателя всеукраинской профсоюзной организации “Союз железнодорожников Украины” Валерий Застрижный.

Дополнение

Владимир Жмак, а также пресс-служба “Укрзализныци” не показали его позитивный ПЦР-тест, а только сообщили об этом через СМИ.

Резкую болезнь Жмака связывают с тем, что вчера набсовет “УЗ” должен был оценить компетентность Жмака и соответствие им занимаемой должности, а после, по всей видимости, рекомендовать Кабмину уволить его. А 18 марта Жмака с докладом ждали члены Временной следственной комиссии ВР. В прошлом году руководство “УЗ” недовыполнило финансовый план на 25 млрд грн (четверть от запланированных доходов). В том числе по причине занижения тарифов на грузоперевозки — основного источника дохода госкомпании. Ответственный за грузоперевозки Иракли Эзугбая подал в отставку 11 марта. Однако его увольнение ещё не подписал Жмак.

Источники УНН

По словам собеседника УНН из Министерства инфраструктуры, резкая болезнь Жмака действительно вызывает больше сомнений, нежели доверия.

“Все это выглядит действительно очень подозрительно. Понимаете, он должен был ехать в командировку, но его завернули из-за срочного заседания набсовета 15 марта. Скорее всего, он сдавал тест перед подготовкой к отлету, и мое личное мнение: сейчас он мог подделать тест в последнюю минуту, когда понял, что никуда он не летит, а на носу - заседание набсовета, Кабмин и ВСК (Временная следственная комиссия — ред). Он не понимает, что играет с огнем — если вскроется подделка теста, то никакое ВСК не нужно будет. После обмана никто не поверит в святость. Такое мое мнение”, — сказал собеседник.

Украинские Национальные Новости

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