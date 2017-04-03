Голову РДА на Волині заарештували за 2 тис. доларів хабара

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Викритого на одержанні 2 тисячі доларів США неправомірної вигоди голову районної державної адміністрації на Волині взято під варту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

За клопотанням прокуратури Волині викритому під час одержання неправомірної вигоди голові Любомльської районної державної адміністрації обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення 480 тис. грн застави.

Як уже повідомлялося, 30 березня 2017 року посадовець одержав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 2 тис доларів США за винесення та підписання ним, як головою РДА, розпорядження про надання в оренду земельної ділянки площею 16 га з числа земель не витребуваних часток (паїв) за межами населених пунктів, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і одразу був викритий правоохоронцями.

Голові райдержадміністрації оголошено про підозру у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину – вимаганні та одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди.

Такі діяння караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.

Вирішується питання про відсторонення голови РДА від посади.

Як повідомляв УНН, землевпорядник сільради Харківщини роздавав держземлі за гроші.

Українські Національні Новини

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