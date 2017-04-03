Председателя РГА на Волыни арестовали за 2 тыс. долларов взятки

По ходатайству прокуратуры Волыни уличенному во время получения неправомерной выгоды голове Любомльской районной государственной администрации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 480 тыс. грн залога.

Как уже сообщалось, 30 марта 2017 чиновник получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долларов США за вынесение и подписания им, как главой РГА, распоряжение о предоставлении в аренду земельного участка площадью 16 га из числа земель не истребованных долей (паев) по пределами населенных пунктов, для ведения товарного сельскохозяйственного производства и сразу был уличен правоохранителями.

Главе райгосадминистрации объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого коррупционного преступления - вымогательстве и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Решается вопрос об отстранении председателя РГА от должности.

Как сообщал УНН, землеустроитель сельсовета Харьковской области раздавал госземли за деньги.