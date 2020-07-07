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Голову однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій затримали під час отримання хабара

Голову однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій затримали під час отримання хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Голову однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій комунального закладу охорони здоров’я, який вимагав у особи, що страждає хронічним захворюванням 1 000 доларів за присвоєння відповідної групи інвалідності, затримали під час отримання частини хабара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"Як повідомив керівник місцевої прокуратури Олексій Лесенко, у ході досудового розслідування встановлено, що голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій комунального закладу охорони здоров’я, будучи службовою особою, вимагав у особи, що страждає хронічним захворюванням, грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США за присвоєння відповідної групи інвалідності", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що фігурант отримав 600 доларів, після чого повідомив, що решту грошових коштів необхідно передати в обумовлений строк, і лише після цього особа, в якої він вимагав неправомірну вигоду, матиме можливість отримати відповідні документи щодо присвоєння інвалідності.

"Під час другого траншу голову МСЕК затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - зазначається в повідомленні.

Також Харківська місцева прокуратура № 5 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Нагадаємо, у справі про вимагання 250 тисяч доларів США за нерозголошення подробиць смерті нардепа підозрюваного підполковника СБУ взято під варту з альтернативою застави у майже 10 млн грн.

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