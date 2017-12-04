Головну новорічну ялинку очікують сьогодні ввечері на Софійській площі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Організатори новорічного свята в столиці сподіваються, що новорічна ялинка у понеділок ввечері прибуде до Софійської площі. Про це йдеться у повідомленні Folk Ukraine, передає УНН.
"Зелена красуня прямує до Києва. Але через великі розміри дерева та засніжені дороги, транспортування ялинки відбувається повільно. Зараз вона перебуває у м.Стрий Львівської області. Сподіваємося, що вже сьогодні ввечері новорічна ялинка прибуде до Софійської площі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва.
Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через сніпопад на Заході України її перевезення було відкладено.