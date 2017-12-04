Главную новогоднюю елку ожидают сегодня вечером на Софийской площади

"Зеленая красавица направляется в Киев. Но из-за больших размеров дерева и заснеженные дороги, транспортировка елки проходит медленно. Сейчас она находится в г.Стрый Львовской области. Надеемся, что уже сегодня вечером новогодняя елка приедет на Софийскую площадь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в понедельник 4 декабря в 8:00 автомобиль с елкой выехал с территории Ивано-Франковской области в Киев.

Напомним, елку должны были доставить в Киев в воскресенье 3 декабря, однако из-за снегопада на Западе Украины ее перевозку было отложено.