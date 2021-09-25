Головнокомандувач ЗСУ розповів, де перебувають турецькі безпілотники Bayraktar

Цитата

За його словами, турецькі безпілотники розосереджені по аеродромах і виконують різні завдання, в тому числі й бойові.

“На сьогодні Байрактари (турецькі безпілотники Bayraktar TB2, — ред.), знаходяться там, де повинні бути і там, де їм більш за все потрібно бути. Тому на складах їх немає, всі вони роззосереджені по аеродромах і виконують завдання, в тому числі бойові”, — сказав Залужний.

Доповнення

У 2019 році Україна закупила і провела випробування турецьких безпілотників Bayraktar TB2, які планується оснащувати високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan. Генеральний директор держкомпанії “Укрспецекспорт” Вадим Ноздря в жовтні 2020 року заявив про зацікавленість Києва в спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні і про те, що українська армія планує закупити 48 таких апаратів спільного виробництва, яке планується налагодити на верфі “Океан” у Миколаєві.

Також про безпілотники Bayraktar йшлося і під час візиту Президента України до Туреччини навесні. Зокрема міністри оборони України і Турецької Республіки Андрій Таран і Хулусі Акар обговорили напрямки співпраці. Йшлося про корвет, БПЛА Bayraktar, боєприпаси, проекти в авіаційній галузі та перспективи членства України в НАТО.

Даний пункт військової співпраці викликає різко негативну реакцію у Російської Федерації.