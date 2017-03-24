Головнокомандувач НАТО виступив за максимальне посилення української армії

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховний головнокомандувач НАТО, генерал Кертіс Скапарротті закликав сенат США максимально посилити українську армію, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

На слуханнях у сенатському комітеті зі збройних сил Кертіс Скапарротті заявив, що Кремль використовує військові дії в Україні і Сирії, зокрема, і для випробування нових видів зброї та методів війни.

Він також виступив за надання Україні смертоносної зброї.

"Вони протистоять так званим сепаратистам, які, насправді, є російськими ставлениками. Росія постачає їм смертоносну зброю і також випробовує там деякі нові військові методи. Ми маємо посилити українські збройні сили настільки, наскільки це можливо", - заявив К.Скапарротті.

"Ми бачимо, що в Україні росіяни, в певній мірі, роблять те, що вони робили в Сирії. Це - використання українського конфлікту як полігону для випробовування їхньої новітньої технології та методів. Серед них - скорочення часового проміжку між тим коли виявлена ціль і тим коли вона може бути уражена, зокрема з використанням безпілотників", - додав він.

Нагадаємо, НАТО обрало нового головнокомандуючого силами Альянсу в Європі.

 

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