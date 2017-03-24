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Главнокомандующий НАТО выступил за максимальное усиление украинской армии

Главнокомандующий НАТО выступил за максимальное усиление украинской армии

Киев  •  УНН

 • 11596 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховный главнокомандующий НАТО генерал Кертис Скапарротти призвал сенат США максимально усилить украинскую армию, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

На слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам Кертис Скапарротти заявил, что Кремль использует военные действия в Украине и Сирии, в том числе и для испытания новых видов оружия и методов войны.

Он также выступил за предоставление Украине смертоносного оружия.

"Они противостоят так называемым сепаратистам, которые на самом деле являются российскими ставленниками. Россия поставляет им смертоносное оружие и также испытывает там некоторые новые военные методы. Мы должны усилить украинские вооруженные силы настолько, насколько это возможно", - заявил К.Скапарротти.

"Мы видим, что в Украине россияне, в определенной степени, делают то, что они делали в Сирии. Это - использование украинского конфликта как полигона для испытания их новейшей технологии и методов. Среди них - сокращение временного промежутка между тем когда обнаружена цель и тем когда она может быть поражена, в частности с использованием беспилотников", - добавил он.

Напомним, НАТО выбрало нового главнокомандующего силами НАТО в Европе.

 

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