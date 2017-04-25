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Головного люстратора обрали у Мін’юсті

Головного люстратора обрали у Мін’юсті

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. За результатами конкурсу на зайняття посади директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції перемогла Анастасія Задорожна. Про це йдеться у результатах конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В”, оприлюднених прес-службою Мін’юсту, передає УНН.

За підсумками конкурсу, А.Задорожна набрала 19,05 бала і стала переможницею конкурсу на посаду головного люстратора.

При цьому заступником директора Департаменту – начальником відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи Департаменту з питань люстрації (за трудовим договором) стала Олександра Чіковані, вона набрала 22 бали.

До того ж, обрано двох спеціалістів департаменту люстрації – Сергія Козиренка та Вікторію Білак.

Нагадаємо, 17 березня Мін’юст призначив Анастасію Задорожну виконувачем обов’язків директора департаменту з питань люстрації.

Додамо, раніше конкурсна комісія не змогла визначити переможця на директора люстраційного департаменту, після чого оголосила повторний конкурс на посаду.

Українські Національні Новини

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