Головного люстратора обрали у Мін’юсті

За підсумками конкурсу, А.Задорожна набрала 19,05 бала і стала переможницею конкурсу на посаду головного люстратора.

При цьому заступником директора Департаменту – начальником відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи Департаменту з питань люстрації (за трудовим договором) стала Олександра Чіковані, вона набрала 22 бали.

До того ж, обрано двох спеціалістів департаменту люстрації – Сергія Козиренка та Вікторію Білак.

Нагадаємо, 17 березня Мін’юст призначив Анастасію Задорожну виконувачем обов’язків директора департаменту з питань люстрації.

Додамо, раніше конкурсна комісія не змогла визначити переможця на директора люстраційного департаменту, після чого оголосила повторний конкурс на посаду.