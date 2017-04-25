Главного люстратора выбрали в Минюсте

По итогам конкурса, А.Задорожная набрала 19,05 балла и стала победительницей конкурса на должность главного люстратора.

При этом заместителем директора Департамента - начальником отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы Департамента по вопросам люстрации (по трудовому договору) стала Александра Чиковани, она набрала 22 балла.

К тому же, избраны два специалистов департамента люстрации - Сергея Козыренко и Викторию Билак.

Напомним, 17 марта Минюст назначил Анастасию Задорожную исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации.

Добавим, ранее конкурсная комиссия не смогла определить победителя на директора люстрационного департамента, после чего объявила повторный конкурс на должность.