Главного люстратора выбрали в Минюсте

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21619 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82941 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142256 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111561 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113273 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110430 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102703 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106506 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103161 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150259 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Главного люстратора выбрали в Минюсте

Главного люстратора выбрали в Минюсте

Киев  •  УНН

 • 18567 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. По результатам конкурса на занятие должности директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции победила Анастасия Задорожная. Об этом говорится в результатах конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категорий "Б" и "В", обнародованных пресс-службой Минюста, передает УНН.

По итогам конкурса, А.Задорожная набрала 19,05 балла и стала победительницей конкурса на должность главного люстратора.

При этом заместителем директора Департамента - начальником отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы Департамента по вопросам люстрации (по трудовому договору) стала Александра Чиковани, она набрала 22 балла.

К тому же, избраны два специалистов департамента люстрации - Сергея Козыренко и Викторию Билак.

Напомним, 17 марта Минюст назначил Анастасию Задорожную исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации.

Добавим, ранее конкурсная комиссия не смогла определить победителя на директора люстрационного департамента, после чего объявила повторный конкурс на должность.

Украинские Национальные Новости

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