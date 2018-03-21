Головного архітектора Василькова затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокуратура АРК разом із Службою безпеки України затримала при отриманні хабара начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції та головного архітектора міста Васильків. Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прокуратурою АРК разом з СБУ затримані при отриманні 300 тис. грн начальник відділу державної архітектурно- будівельної інспекції та 10 тис. дол головний архітектор міста (Васильків — ред.)”, — написав прокурор.
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За словами Луценка, у 2018 році судами було засуджено 201 виявлений ГПУ, МВС та СБУ корупціонер.