Главного архитектора Василькова задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Прокуратура АРК совместно со Службой безопасности Украины задержала при получении взятки начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и главного архитектора города Васильков. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс. грн начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и 10 тыс. долл главный архитектор города (Васильков - ред.)", - написал прокурор.
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По словам Луценко, в 2018 году судами был осужден 201 обнаруженный ГПУ, МВД и СБУ коррупционер.