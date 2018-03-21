Главного архитектора Василькова задержали на взятке

"Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс. грн начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и 10 тыс. долл главный архитектор города (Васильков - ред.)", - написал прокурор.

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По словам Луценко, в 2018 году судами был осужден 201 обнаруженный ГПУ, МВД и СБУ коррупционер.