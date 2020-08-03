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Головний рабин України подякував Зеленському за ініціативу надання держстатусу єврейським святам

Головний рабин України подякував Зеленському за ініціативу надання держстатусу єврейським святам

Київ • УНН

 • 12046 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман оцінив ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо надання державного статусу єврейським релігійним святам і подякував за це рішення. Про це він сказав під час зустрічі з заступником керівника Офісу Президента України Ігорем Жовквою, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

“Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з головним рабином України та Києва Моше Реувеном Асманом. Ребе високо оцінив ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо надання державного статусу єврейським релігійним святам. Від імені єврейської громади він передав Главі держави слова подяки за це важливе рішення”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зі свого боку Ігор Жовква наголосив на важливій ролі єврейської громади України в питанні розвитку Української держави та утвердження в суспільстві принципів мультиконфесійної толерантності та відкритості.

Також повідомляється, що співрозмовники обговорили актуальні питання українсько-ізраїльського діалогу. Ігор Жовква подякував Моше Реувену Асману за його вагому діяльність щодо визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником народів світу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема Рамазан-Байраму, Курбан-Байраму, Песаху Рош ха-Шані, Ханукі, Великодню християн західного обряду та іншим.

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