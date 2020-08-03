Главный раввин Украины поблагодарил Зеленского за инициативу предоставления госстатуса еврейским праздникам

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 17633 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100626 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105513 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131942 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110084 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130463 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101913 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102547 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104389 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Главный раввин Украины поблагодарил Зеленского за инициативу предоставления госстатуса еврейским праздникам

Главный раввин Украины поблагодарил Зеленского за инициативу предоставления госстатуса еврейским праздникам

Киев  •  УНН

 • 12039 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман оценил инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении государственного статуса еврейским религиозным праздникам и поблагодарил за это решение. Об этом он сказал во время встречи с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом. Ребе высоко оценил инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении государственного статуса еврейским религиозным праздникам. От имени еврейской общины он передал Главе государства слова благодарности за это важное решение", - говорится в сообщении.

Указано, что со своей стороны Игорь Жовква отметил важную роль еврейской общины Украины в вопросе развития Украинского государства и утверждения в обществе принципов мультиконфесийной толерантности и открытости.

Также сообщается, что собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-израильского диалога. Игорь Жовква поблагодарил Моше Реувена Асмана за его весомую деятельность по признанию митрополита Андрея Шептицкого праведником народов мира.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности Рамазан-байраму, Курбан-Байраму, Песаху Рош ха-Шане, Хануке, Пасхе христиан западного обряда и другим.

Украинские Национальные Новости

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