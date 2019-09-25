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Головним прокурором ЄС призначать Лауру Ковеші з Румунії

Головним прокурором ЄС призначать Лауру Ковеші з Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Європарламент і Європейська Рада дійшли згоди щодо призначення представниці Румунії Лаури Кодруци Ковеші першим головою Офісу прокурора ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Європарламенту.

"Пані Ковеші є чудовим вибором для призначення Головним прокурором Євросоюзу. Вона має видатну професійну компетентність. (Більш того, Румунія зараз не заповнює жодної ключової позиції в ЄС.) Вона буде ще однією сильною жінкою, які відтепер поведуть за собою Європейський Союз", - зазначив голова комітету Європарламенту із громадянських свобод Фернандо Лопес Агілар.

Нагадаємо, колишня очільниця антикорупційної прокуратури в Румунії Лаура Кодруца Ковеші лідирувала в трійці претендентів на пост головного прокурора Європейського Союзу, обраних експертами Європейської комісії. Про підтримку кандидата з Румунії заявили в Австрії, проте Румунія підтримувати кандидатуру Кьовеші під час голосування не збиралася.

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