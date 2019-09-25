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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50244 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109953 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101840 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109014 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119112 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147983 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148441 просмотра

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Главным прокурором ЕС назначат Лауру Ковеши из Румынии

Главным прокурором ЕС назначат Лауру Ковеши из Румынии

Киев  •  УНН

 • 18797 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Европарламент и Европейский Совет пришли к согласию относительно назначения представительницы Румынии Лауры Кодруц Ковеши первым председателем Офиса прокурора ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европарламента.

"Госпожа Ковеши является прекрасным выбором для назначения Главным прокурором Евросоюза. Она имеет выдающуюся профессиональную компетентность. (Более того, Румыния сейчас не заполняет ни одной ключевой позиции в ЕС.) Она будет еще одной сильной женщиной, которые отныне поведут за собой Европейский Союз", - отметил председатель комитета Европарламента по гражданским свободам Фернандо Лопес Агилар.

Напомним, бывшая руководительница антикоррупционной прокуратуры в Румынии Лаура Кодруц Ковеши лидировала в тройке претендентов на пост главного прокурора Европейского Союза, избранных экспертами Европейской комиссии. О поддержке кандидата из Румынии заявили в Австрии, однако румыны поддерживать кандидатуру Кьовеши во время голосования не собирались.

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