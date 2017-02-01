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Головним питанням засідання контактної групи буде Авдіївка — О.Айвазовська

Головним питанням засідання контактної групи буде Авдіївка — О.Айвазовська

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Головним питанням засідання тристоронньої контактної групи у Мінську буде Авдіївка. Про це на своїй сторінці у Facebook зазначила експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.

“Звісно, що головним питанням є Авдіївка”, — повідомила О.Айвазовська.

Зазначимо, контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі проведе засідання у середу о 15:00.

Як повідомляв УНН, бойовики розпочали ранок 1 лютого зі спроби штурму в районі Авдіївки.

Нагадаємо, голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що протягом ночі, з 31 січня на 1 лютого, в Авдіївці стало дещо спокійніше.

Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Українські Національні Новини

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