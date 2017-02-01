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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главным вопросом заседания контактной группы будет Авдеевка - О.Айвазовская

Главным вопросом заседания контактной группы будет Авдеевка - О.Айвазовская

Киев • УНН

 • 10116 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Главным вопросом заседания трехсторонней контактной группы в Минске будет Авдеевка. Об этом на своей странице в Facebook отметила эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.

"Конечно, главным вопросом является Авдеевка", - сообщила О.Айвазовская.

Отметим, контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет заседание в среду в 15:00.

Как сообщал УНН, боевики начали утро 1 февраля с попытки штурма в районе Авдеевки.

Напомним, глава Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что в течение ночи, с 31 января на 1 февраля, в Авдеевке стало несколько спокойнее.

Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

Украинские Национальные Новости

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