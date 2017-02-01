Главным вопросом заседания контактной группы будет Авдеевка - О.Айвазовская
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Главным вопросом заседания трехсторонней контактной группы в Минске будет Авдеевка. Об этом на своей странице в Facebook отметила эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"Конечно, главным вопросом является Авдеевка", - сообщила О.Айвазовская.
Отметим, контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет заседание в среду в 15:00.
Как сообщал УНН, боевики начали утро 1 февраля с попытки штурма в районе Авдеевки.
Напомним, глава Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что в течение ночи, с 31 января на 1 февраля, в Авдеевке стало несколько спокойнее.
Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.