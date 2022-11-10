"Головна мета – це не просто змінити ім’я на папері": Беленюк представив свою програму перед виборами Президента НОК

Деталі

Під час презентації Беленюк запропонував адаптувати Статут Національного Олімпійського комітету до Міжнародного, повернути посаду Генерального секретаря Комітету та деталізувати напрямки роботи та обов'язки віцепрезидентів, які мають відповідати за чітко визначене коло питань в НОК.

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“Наша головна мета – це не просто змінити ім’я очільника НОК на папері, а системно змінити саме парадигму і сприйняття цієї організації. Бо ми вважаємо, що є точки зростання і їх треба використовувати. Сьогодні ж 21 століття. Перше, що ми хочемо підкреслити це те, що потрібно мати чіткі плани: на рік, два роки, чотири роки, вісім років. І саме такі дедлайни ми ставимо перед собою. Дедлайни, що саме до кінця 2023 року ми повинні зробити, що ми маємо зробити до наступних олімпійських ігор: літніх і зимових”, – заявив Жан Беленюк.

Він підкреслив, що одним із пріоритетів має стати створення санкційного комітету НОК, у якому будуть присутні найкращі фахівці санкційної політики задля організації системного процесу медійного чеккінгу та оперативної публічної реакції на спроби обходу санкцій відносно спортсменів рф та білорусі.

“Всі знають в яких реаліях ми живемо: в країні - війна і наша задача – відстоювати позиції наших спортсменів на міжнародній арені та захищати їх всередині країни. Бо ми знаємо, що росіяни і білоруси вже працюють над тим, щоб повернутися в міжнародний спорт.

Однак зараз Україну не чути… До мене особисто звертаються представники міжнародних ЗМІ і питають: а що у вас коїться? Чому ваша повістка не чутна поза межами України? Зараз ніхто не відстоює позицію нашої держави за кордоном належним чином”, – розповів Беленюк.

За його словами, у майбутньому також необхідно провести фінансовий та правовий аудит в системі Національного Олімпійського комітету, зокрема, щодо діяльності Фонду олімпійської солідарності. Також стратегічними напрямками у програмі Беленюка була визначена розробка власного бачення НОК стратегії розвитку масового спорту в Україні, напрацювання практичних моделей переходу на клубну систему спорту в Україні та цифровізація спорту в нашій державі.

Доповнення

Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують четверо кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Олена Білосюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цьогоріч відмовився від участі у виборах.