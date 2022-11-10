"Главная цель – это не просто изменить имя на бумаге": Беленюк представил свою программу перед выборами Президента НОК

Детали

Во время презентации Беленюк предложил адаптировать Устав Национального Олимпийского комитета к Международному, вернуть должность Генерального секретаря Комитета и детализировать направления работы и обязанности вице-президентов, которые должны отвечать за четко определенный круг вопросов в НОК.

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“Наша главная цель – это не просто изменить имя руководителя НОК на бумаге, а системно изменить именно парадигму и восприятие этой организации. Потому что мы считаем, что есть точки роста, и их нужно использовать. Сегодня же 21 век. Первое, что мы хотим подчеркнуть то, что нужно иметь четкие планы: на год, два года, четыре года, восемь лет. И именно такие дедлайны мы ставим перед собой. Дедлайны, что именно до конца 2023 года мы должны сделать, что мы должны сделать до следующих олимпийских игр: летних и зимних", – заявил Жан Беленюк.

Он подчеркнул, что одним из приоритетов должно стать создание санкционного комитета НОК, в котором будут присутствовать лучшие специалисты санкционной политики для организации системного процесса медийного чекинга и оперативной публичной реакции на попытки обхода санкций в отношении спортсменов россии и беларуси.

“Все знают, в каких реалиях мы живем: в стране – война и наша задача – отстаивать позиции наших спортсменов на международной арене и защищать их внутри страны. Потому что мы знаем, что россияне и белорусы уже работают над тем, чтобы вернуться в международный спорт.

Однако сейчас Украину не слышно… Ко мне лично обращаются представители международных СМИ и спрашивают: А что у вас происходит? Почему ваша повестка не слышна за пределами Украины? Сейчас никто не отстаивает позицию нашего государства за рубежом должным образом”, – рассказал Беленюк.

По его словам, в будущем также необходимо провести финансовый и правовой аудит в системе Национального Олимпийского комитета, в частности, относительно деятельности Фонда олимпийской солидарности. Также стратегическими направлениями в программе Беленюка была определена разработка собственного видения НОК стратегии развития массового спорта в Украине, разработка практических моделей перехода на клубную систему спорта в Украине и цифровизация спорта в нашем государстве.

Дополнение

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета состоятся 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют четыре кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийские чемпионы Жан Беленюк, Елена Белосюк и директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, который в этом году отказался от участия в выборах.