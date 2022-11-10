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"Главная цель – это не просто изменить имя на бумаге": Беленюк представил свою программу перед выборами Президента НОК

"Главная цель – это не просто изменить имя на бумаге": Беленюк представил свою программу перед выборами Президента НОК

Киев • УНН

 • 563973 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кандидат на должность Президента Национального Олимпийского комитета, народный депутат Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк провел презентацию своей предвыборной программы, передает УНН.

Презентация состоялась 10 ноября на НСК Олимпийском.

Детали

Во время презентации Беленюк предложил адаптировать Устав Национального Олимпийского комитета к Международному, вернуть должность Генерального секретаря Комитета и детализировать направления работы и обязанности вице-президентов, которые должны отвечать за четко определенный круг вопросов в НОК.

Цитата

“Наша главная цель – это не просто изменить имя руководителя НОК на бумаге, а системно изменить именно парадигму и восприятие этой организации. Потому что мы считаем, что есть точки роста, и их нужно использовать. Сегодня же 21 век. Первое, что мы хотим подчеркнуть то, что нужно иметь четкие планы: на год, два года, четыре года, восемь лет. И именно такие дедлайны мы ставим перед собой. Дедлайны, что именно до конца 2023 года мы должны сделать, что мы должны сделать до следующих олимпийских игр: летних и зимних", – заявил Жан Беленюк.

Он подчеркнул, что одним из приоритетов должно стать создание санкционного комитета НОК, в котором будут присутствовать лучшие специалисты санкционной политики для организации системного процесса медийного чекинга и оперативной публичной реакции на попытки обхода санкций в отношении спортсменов россии и беларуси.

“Все знают, в каких реалиях мы живем: в стране – война и наша задача – отстаивать позиции наших спортсменов на международной арене и защищать их внутри страны. Потому что мы знаем, что россияне и белорусы уже работают над тем, чтобы вернуться в международный спорт.

Однако сейчас Украину не слышно… Ко мне лично обращаются представители международных СМИ и спрашивают: А что у вас происходит? Почему ваша повестка не слышна за пределами Украины? Сейчас никто не отстаивает позицию нашего государства за рубежом должным образом”, – рассказал Беленюк.

По его словам, в будущем также необходимо провести финансовый и правовой аудит в системе Национального Олимпийского комитета, в частности, относительно деятельности Фонда олимпийской солидарности. Также стратегическими направлениями в программе Беленюка была определена разработка собственного видения НОК стратегии развития массового спорта в Украине, разработка практических моделей перехода на клубную систему спорта в Украине и цифровизация спорта в нашем государстве.

Дополнение

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета состоятся 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют четыре кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийские чемпионы Жан Беленюк, Елена Белосюк и директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, который в этом году отказался от участия в выборах.

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