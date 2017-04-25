Головна арена Євробачення-2017 практично готова – В.Кириленко

“Головна арена Євробачення-2017 практично готова до прийому гостей. Завершуються останні роботи у прес-центрі та зоні для делегацій”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Євробачення-2017 продано близько 29 тисяч квитків.

Як повідомив УНН офіційний квитковий оператор конкурсу Concert.ua, у продаж надійшли додаткові квитки на шість концертів півфіналу Євробачення. Вартість цих квитків становить від 200 грн до 10 тис. грн.