Главная арена Евровидения-2017 практически готова – В.Кириленко

“Главная арена Евровидения-2017 практически готова к приему гостей. Завершаются последние работы в пресс-центре и зоне для делегаций”, - говорится в сообщении.

Напомним, на Евровидение-2017 продано около 29 тысяч билетов.

Как сообщил УНН официальный билетный оператор конкурса Concert.ua, в продажу поступили дополнительные билеты на шесть концертов полуфинала Евровидения. Стоимость этих билетов составляет от 200 грн до 10 тыс. грн.