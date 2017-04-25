Главная арена Евровидения-2017 практически готова – В.Кириленко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Главная арена песенного конкурса Евровидение-2017 практически готова к приему гостей. Об этом сообщил в Тwitter вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, передает УНН.
“Главная арена Евровидения-2017 практически готова к приему гостей. Завершаются последние работы в пресс-центре и зоне для делегаций”, - говорится в сообщении.
Напомним, на Евровидение-2017 продано около 29 тысяч билетов.
Как сообщил УНН официальный билетный оператор конкурса Concert.ua, в продажу поступили дополнительные билеты на шесть концертов полуфинала Евровидения. Стоимость этих билетов составляет от 200 грн до 10 тыс. грн.