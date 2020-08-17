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Головлікар розповіла, які забаганки НСЗУ погіршують роботу лікарень у період пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Національна служба здоров’я України кожним своїм рішенням погіршує ситуацію в лікарнях, зокрема, фінансування лише реанімаційних бригад унеможливлює оплату праці інших медиків. Про забаганки НСЗУ та їх вплив на роботу медзакладів в коментарі УНН розповіла головлікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.

“НСЗУ кожним своїм рішенням все погіршують. Ввели оці бригадні методи. У мене є п’ять реаніматологів, наприклад. Покажіть мені лікарню, де є п’ять голів? Навіть якщо в мене один лікар працює на півтори ставки, а кожен розраховує на півтори ставки, він не закриває ці ночі. А НСЗУ каже ні — одна бригада і одна голова. Слухайте, а всі інші? А лікарі-інфекціоністи, а ті, що у відділеннях працюють, а медсестри? У мене реанімація одна, а відділень п’ять. А вони рахують лише на реанімаційні бригади. Але ж у мене не всі в реанімації, якщо людям стало краще, вони у відділеннях, в мене і у відділеннях кисень проведений. Але ж ми фінансуємо тільки реанімаційну бригаду”, — зазначила Федорова.

Також вона наголосила на проблемі фінансування зарплат молодшим працівникам, яких теж не враховують, якщо вони не входять до складу бригади. За її словами, деякі медпрацівники перейшли працювати в іншу область або поїхали за кордон через таку ситуацію.

“Але ж всі інші реаніматологи розробляють цю ставку. В нас нема такого, що в день чи ніч хтось не вийшов. А нам за це не платить НСЗУ, по головах стало менше, давай ще мінус 200 тис. грн. Далі — медсестра це теж медичний працівник. Я вже мовчу, що мені і водіям потрібно платити, сантехнікам, кухарям. Але НСЗУ вважає, що платити треба медичним сестрам і лікарю, але тільки реанімаційної бригади. На "ковіді" не працюють тільки реаніматологи, інші теж працюють. Візьміть від НСЗУ будь-яку "хотєлку“ — що вони творять? В мене лікарі після зміни валяться з ніг в цих костюмах і починається внесення беліберди, по іншому не скажу — в того немає з сімейним лікарем декларації, той не прописаний, та паспорт не взяла. І все це рахується, що в нас людина не лікувалася”, — додала лікар.

За її словами, лікарні завжди повідомляють НСЗУ про перешкоди, які відбуваються через їх неправильні рішення, але реакції немає.

“Ми пролікували за липень в три рази більше хворих, а отримали менше грошей, таке буває? Бо формула в них така. Ми, звичайно, пишемо. Я навіть писала на губернатора з проханням втрутитися через МОЗ. Ми пишемо постійно, якщо щось подібне виникає. Коли вони з бригадами начудили, ми — лист, лист, лист. Ну і що? Як на “дєрєвню дєдушкє”. Краще б ми були на тій субвенції", — підсумувала Федорова.

Як повідомляв УНН раніше, НСЗУ переглянула принципи виділення грошей на лікувальні установи: тепер інфекційні відділення отримують виплати в повному обсязі, якщо регулярно вводять в роботу нові апарати ШВЛ, при цьому не враховуються ті апарати, що вже введені в експлуатацію, навіть якщо їх достатня кількість.

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