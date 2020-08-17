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Главврач рассказала, какие прихоти НСЗУ ухудшают работу больниц в период пандемии

Главврач рассказала, какие прихоти НСЗУ ухудшают работу больниц в период пандемии

Киев  •  УНН

 • 27888 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальная служба здоровья Украины каждым своим решением ухудшает ситуацию в больницах, в частности, финансирование только реанимационных бригад исключает оплату труда других медиков. О прихотях НСЗУ и их влиянии на работу медучреждений УНН рассказала главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

"НСЗУ каждым своим решением все ухудшают. Ввели эти бригадные методы. У меня есть пять реаниматологов, например. Покажите мне больницу, где есть пять глав? Даже если у меня один врач работает на полторы ставки, а каждый рассчитывает на полторы ставки, он не закрывает эти ночи. А НСЗУ говорит нет - одна бригада и один глава. Слушайте, а все остальные? А врачи-инфекционисты, а те, что в отделениях работают, а медсестры? У меня реанимация одна, а отделений пять. Они считают только на реанимационные бригады. Но у меня не все в реанимации, если людям стало лучше, они в отделениях, у меня и в отделениях кислород проведен. Но мы финансируем только реанимационную бригаду", - отметила Федорова.

Также она отметила проблему финансирования зарплат младшим работникам, которых тоже не учитывают, если они не входят в состав бригады. По ее словам, некоторые медработники перешли работать в другую область или уехали за границу из-за такой ситуации.

"Но все остальные реаниматологи разрабатывают эту ставку. У нас нет такого, что в день или ночь кто-то не вышел. А нам за это не платит НСЗУ, по главам стало меньше, давай еще минус 200 тыс. грн. Далее - медсестра это тоже медицинский работник. Я уже молчу, что мне и водителям нужно платить, сантехникам, поварам. Но НСЗУ считает, что платить надо медицинским сестрам и врачу, но только реанимационной бригады. На "ковиде" не работают только реаниматологи, другие тоже работают. Возьмите от НСЗУ любую "хотелку" - что они творят? У меня врачи после смены валятся с ног в этих костюмах и начинается внесение белиберды, по другому не скажу - у того нет с семейным врачом декларации, тот не прописан, та паспорт не взяла. И все это считается, что у нас человек не лечился", - добавила врач.

По ее словам, больницы всегда сообщают НСЗУ о препятствиях, которые происходят из-за их неправильных решений, но реакции нет.

"Мы пролечили за июль в три раза больше больных, а получили меньше денег, такое бывает? Потому что формула у них такая. Мы, конечно, пишем. Я даже писала на губернатора с просьбой вмешаться через Минздрав. Мы пишем постоянно, если что-то подобное возникает. Когда они с бригадами начудили, мы - письмо, письмо, письмо. Ну и что? Как на "деревню дедушке". Лучше бы мы были на той субвенции", - подытожила Федорова.

Как сообщал УНН ранее, НСЗУ пересмотрела принципы выделения денег на лечебные учреждения: теперь инфекционные отделения получают выплаты в полном объеме, если регулярно вводят в работу новые аппараты ИВЛ, при этом не учитываются те аппараты, которые уже введены в эксплуатацию, даже если их достаточное количество.

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