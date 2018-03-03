Голові сільради на Запоріжжі вручили підозру за хабар у майже 60 тис. грн

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КИЇВ. 3 березня. УНН. При отриманні 56 тис. грн хабара затримано голову Григорівської сільради Запорізької області. Про це на свої сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

"3 березня прокурор Запорізької області Валерій Романов особисто вручив остаточне повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі) Кримінального кодексу України голові Григорівської сільської ради Запорізького району області, який підозрюється у вимаганні та одержанні від керівника приватного підприємства неправомірної вигоди у сумі 56 тис. грн за підписання актів виконаних робіт", - написав А.Лисенко.

Нагадаємо, у Житомирі за вимагання 140 тис. грн хабара за дозвіл на роботу АЗС викрито директора одного із державних підприємств і колишнього правоохоронця.

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