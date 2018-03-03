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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54023 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64549 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67573 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104579 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Главе сельсовета на Запорожье вручили подозрение за взятку в почти 60 тыс. грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. При получении 56 тыс. грн взятки задержан председатель Григоровского сельсовета Запорожской области. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"3 марта прокурор Запорожской области Валерий Романов лично вручил окончательное сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере) Уголовного кодекса Украины голове Григоровского сельского совета Запорожского района области, который подозревается в вымогательстве и получении от руководителя частного предприятия неправомерной выгоды в сумме 56 тыс. грн за подписание актов выполненных работ", - написал А.Лысенко.

Напомним, в Житомире за вымогательство 140 тыс. грн взятки за разрешение на работу АЗС разоблачены директор одного из государственных предприятий и бывший правоохранитель.

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