Главе сельсовета на Запорожье вручили подозрение за взятку в почти 60 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. При получении 56 тыс. грн взятки задержан председатель Григоровского сельсовета Запорожской области. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"3 марта прокурор Запорожской области Валерий Романов лично вручил окончательное сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере) Уголовного кодекса Украины голове Григоровского сельского совета Запорожского района области, который подозревается в вымогательстве и получении от руководителя частного предприятия неправомерной выгоды в сумме 56 тыс. грн за подписание актов выполненных работ", - написал А.Лысенко.
Напомним, в Житомире за вымогательство 140 тыс. грн взятки за разрешение на работу АЗС разоблачены директор одного из государственных предприятий и бывший правоохранитель.