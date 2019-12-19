Голови фракцій втретє за сьогодні зберуться у Разумкова щодо ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Голови парламентських фракцій втретє за сьогодні зберуться у голови ВРУ Дмитра Разумкова для обговорення закону про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, передає кореспондент УНН.
Так, о 15:00 у Верховній Раді України голови парламентських фракцій втретє за сьогодні зберуться у кабінеті голови ВРУ Дмитра Разумкова, щоб обговорити запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні.
Як повідомляв УНН раніше, керівники парламентських фракцій збиралися сьогодні вранці зустрітися з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим для обговорення роботи комітету ВР з питань аграрної та земельної політики, у якому проходить розгляд поправок до законопроекту про ринок землі перед другим читанням.
Після чого у Верховній Раді України під час ранкового засідання голова ВРУ Дмитро Разумков оголосив перерву і запросив голів фракцій до свого кабінету для консультацій.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики продовжить перерване сьогодні зранку засідання щодо ринку землі о 18:00.