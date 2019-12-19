Председатели фракций в третий раз за сегодня соберутся у Разумкова касательно рынка земли

Так, в 15:00 в Верховной Раде Украины председатели парламентских фракций в третий раз за сегодня соберутся в кабинете председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, чтобы обсудить введение рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Как сообщал УНН ранее, руководители парламентских фракций собирались сегодня утром встретиться с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым для обсуждения работы комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики, в котором проходит рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли перед вторым чтением.

После чего в Верховной Раде Украины во время утреннего заседания председатель ВРУ Дмитрий Разумков объявил перерыв и пригласил руководителей фракций в свой кабинет для консультаций.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики продолжит прерванное сегодня утром заседание по рынку земли в 18:00.