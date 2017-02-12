Голова Єврокомісії Ж.Юнкер не має бажання йти на другий термін

Також Ж.Юнкер заявив, що ще під час передвиборної кампанії 2014-го року зробив висновок, що в ЄС бракує “принципової згоди” щодо того, що має робити спільнота. За його словами, одні країни-члени хотіли б “більше Європи”, у той час як інші вважають, що “Європи уже забагато”.

Зазначимо, що Ж.Юнкер багато років був прем’єр-міністром та міністром фінансів Люксембурга і вважається одним із найдосвідченіших європейських політиків.