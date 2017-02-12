Глава Еврокомиссии Ж.Юнкер не желает идти на второй срок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не будет еще раз претендовать на эту должность. Об этом 62-летний председатель Еврокомиссии заявил в интервью Deutschlandfunk в субботу, 11 февраля, передает УНН.
Также Ж.Юнкер заявил, что еще во время предвыборной кампании 2014-го года сделал вывод, что в ЕС не хватает "принципиального согласия" о том, что должно делать сообщество. По его словам, одни страны-члены хотели бы "больше Европы", в то время как другие считают, что "Европы уже много".
Отметим, что Ж.Юнкер много лет был премьер-министром и министром финансов Люксембурга и считается одним из самых опытных европейских политиков.