Глава Еврокомиссии Ж.Юнкер не желает идти на второй срок

Также Ж.Юнкер заявил, что еще во время предвыборной кампании 2014-го года сделал вывод, что в ЕС не хватает "принципиального согласия" о том, что должно делать сообщество. По его словам, одни страны-члены хотели бы "больше Европы", в то время как другие считают, что "Европы уже много".

Отметим, что Ж.Юнкер много лет был премьер-министром и министром финансов Люксембурга и считается одним из самых опытных европейских политиков.