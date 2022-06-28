Голова Єврокомісії: рф має дедалі більше проблем на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У ЄС вважають, що росія почала сповільнюватися у спробах захоплення територій України та у неї виникають нові проблеми. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише CNN, передає УНН.
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“Військові експерти кажуть нам, що просування росії набагато повільніше, ніж очікувалося. Отже, у рф все більше проблем”, — наголосила вона та додала, що окупанти не мають стимулу продовжувати війну.
“Я б взагалі не ставила на росію. Навпаки... українці знають, за що воюють. Вони мотивовані. А росіяни поняття не мають, за що воюють, бо навіть не бачать сенсу у цій війні”, — зазначила фон дер Ляйєн.
Деталі
За її словами, президент росії ніколи не очікував настільки потужної підтримки України від країн Заходу. Союзники України продовжують залишатися єдиними у своїй позиції щодо війни.
Нагадаємо
Перед переговорами на саміті G7, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, глава уряду Канади Джастін Трюдо та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн висміяли російського диктатора за його звичку зніматись у образі “мачо”, коли сідали за переговори.