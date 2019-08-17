Голова Єврокомісії перервав відпустку для термінової операції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президенту Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру довелося перервати свою літню відпустку і терміново відправитися в рідну країну Люксембург, де йому зроблять екстрену операцію на жовчному міхурі. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
У Єврокомісії заявили, що 64-річний Юнкер "пройде невідкладну холецистектомію", маючи на увазі хірургічне видалення жовчного міхура.
Юнкер був у відпустці в Австрії. Він проводить останні місяці свого п'ятирічного терміну як президента Європейської комісії.
Він був заявлений як учасник на зустріч G7 в Біарріці у Франції наступного тижня.
Нагадаємо, Юнкер насварив журналістів за питання про вживання алкоголю.