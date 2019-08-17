Глава Еврокомиссии прервал отпуск для срочной операции

В еврокомиссии заявили, что 64-летний Юнкер "подвергнется неотложной холецистэктомии", имея в виду хирургическое удаление желчного пузыря.

Юнкер был в отпуске в Австрии. Он проводит последние месяцы своего пятилетнего срока в качестве президента Европейской комиссии.

Он был заявлен как участник на встречу G7 в Биаррице во Франции на следующей неделе.

Напомним, Юнкер поругал журналистов за вопросы об употреблении алкоголя.