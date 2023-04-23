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Голова ВРУ зустрівся з Президенткою Палати Представників Республіки Кіпр

Голова ВРУ зустрівся з Президенткою Палати Представників Республіки Кіпр

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з Президенткою Палати Представників Республіки Кіпр Аннітою Дімітріу, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Верховної Ради України.

Деталі

Стефанчук та Дімітріу обговорили питання санкцій проти рф.

"Особливо — проти російської ядерної енергетики та "росатому", - зазначив Стефанчук.

Також голова ВРУ закликав парламент Кіпру визнати сьогоднішні російські злочини проти українців та Голодомор 1932-33 років геноцидом Українського народу.

"Дуже важлива не тільки перемога на полі бою, але й притягнення рф до відповідальності за скоєні злочини в Україні. Закликав Кіпр долучитися до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України", - додав він.

Також Руслан Стефанчук зазначив, що: "Почув від колеги слова підтримки вступу України до ЄС. А також те, що Україна має друзів та партнерів".

"Принагідно запросив колегу відвідати Україну. Впевнений, що це сприятиме активізації міжпарламентського діалогу між нашими країнами", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кіпр заморозив рахунки порушників санкцій щодо рф

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