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Председатель ВРУ встретился с Президентом Палаты Представителей Республики Кипр

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Президентом Палаты Представителей Республики Кипр Аннитой Димитриу, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Верховной Рады Украины.

Детали

Стефанчук и Димитриу обсудили вопрос санкций против рф.

"Особенно — против российской ядерной энергетики и "росатома", - отметил Стефанчук.

Также председатель ВРУ призвал парламент Кипра признать сегодняшние российские преступления против украинцев и Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

"Очень важна не только победа на поле боя, но и привлечение рф к ответственности за совершенные преступления в Украине. Призвал Кипр присоединиться к созданию специального трибунала по преступлению агрессии рф против Украины", - добавил он.

Руслан Стефанчук отметил, что: "Услышал от коллеги слова поддержки вступления Украины в ЕС. А также то, что Украина имеет друзей и партнеров".

"Попутно пригласил коллегу посетить Украину. Уверен, что это будет способствовать активизации межпарламентского диалога между нашими странами", - сказал он.

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