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Голова ВР: питання про перестановки в Кабміні поки не стоїть

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У Верховній Раді на сьогодні не знаходиться жодного подання щодо кадрових змін в українському уряді. Про це сказав журналістам у четвер спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Поки питання про перестановки в Кабміні, ви ж бачили порядок денний, не стоїть, і я думаю що стояти не буде, тому що для нас дуже важливі ті законопроекти, про які ми вчора говорили. Після того, як ми їх приймемо, будуть прийматись і інші якісь, можливо і кадрові, рішення”, — сказав голова ВР.

Деталі

Стефанчук додав, що кадрові питання включаються до порядку денного “без включення до порядку денного”.

“Але станом на зараз у Верховній Раді не знаходиться жодного подання по кадровим питанням. Все решта — це домисли, які будуть точно неправильно трактуватись”, — сказав він.

Додамо

Раніше голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія заявляв, що у першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

Зі слів очільника фракції, крісла можуть втратити від трьох до п’яти міністрів.

Українські Національні Новини

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