Председатель ВР: вопрос о перестановках в Кабмине пока не стоит
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Верховной Раде сегодня не находится ни одного представления относительно кадровых изменений в украинском правительстве. Об этом сказал журналистам в четверг спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
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"Пока вопрос о перестановках в Кабмине, вы же видели повестку дня, не стоит, и я думаю, что стоять не будет, потому что для нас очень важны те законопроекты, о которых мы вчера говорили. После того, как мы их примем, будут приниматься и другие какие-то, возможно и кадровые, решения ", - сказал председатель ВР.
Детали
Стефанчук добавил, что кадровые вопросы включаются в повестку дня "без включения в повестку дня".
"Но по состоянию на сейчас в Верховной Раде не находится ни одного представления по кадровым вопросам. Все остальное - это домыслы, которые будут точно неправильно трактоваться", - сказал он.
Добавим
Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что в первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров.
По словам главы фракции, кресла могут потерять от трех до пяти министров.