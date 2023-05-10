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Голова Верховної Ради провів розмови з колегами зі Словенії та Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у форматі відеоконференцій провів розмови зі своїми колегами — Спікеркою Парламенту Словенії Уршкою Клаклчар Зупанчич та т.в.о Спікерки Парламенту Румунії Аліною Штефанією Горгіу. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Верховною Радою України.

Деталі

Як зазначається, голова Українського Парламенту наголосив, що наближається саміт країн-членів НАТО у Вільнюсі, де Україна розраховує на чітке визначення часових рамок щодо свого членства в Альянсі. Стефанчук також повідомив, що у квітні Верховна Рада України звернулася до всіх парламентів країн Альянсу із закликом прийняти резолюції (заяви) щодо підтримки приєднання України до Організації Північноатлантичного договору.

За його словами, такі резолюції продемонстрували би потужну підтримку прагнень України у якнайшвидшому набутті членства в Альянсі. Тому Руслан Стефанчук закликав парламенти Словенії та Румунії ухвалити такі заяви на підтримку України у її євроатлантичних намірах.

"Для нас вкрай важлива підтримка євроатлантичного шляху на всіх рівнях. Це б засвідчило вашу відповідальну та незмінну позицію у підтримці таких прагнень України. І це б продемонструвало провідну роль парламентів у важливому для усіх нас питанні", — наголосив Голова Парламенту України.

Крім цього, зі спікеркою Словенії була обговорена важливість визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом Українського народу.

"Це питання історичної справедливості, адже росія не змінила свої підходи та принципи. Як і 90 років тому, так і сьогодні вона чинить свідомий геноцид на Українській землі", — наголосив Руслан Стефанчук.

Очільниця Парламенту Румунії Аліна Штефанія Горгіу також закцентувала на тому, що Парламент Румунії постійно працює над політичними питаннями, які є важливими для допомоги Україні, зокрема, щодо визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом Українського народу та на засудження збройної агресії росії. І це, за словами Спікерки, не зміниться, допоки Український народ не отримає мир та перемогу.

Нагадаємо

Столтенберг заявив, що всі союзники по НАТО підтримують вступ України до Альянсу.

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