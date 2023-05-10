Глава Верховной Рады провел разговоры с коллегами из Словении и Румынии

Детали

Как отмечается, председатель Украинского парламента отметил, что приближается саммит стран-членов НАТО в Вильнюсе, где Украина рассчитывает на четкое определение временных рамок относительно своего членства в Альянсе. Стефанчук также сообщил, что в апреле Верховная Рада Украины обратилась ко всем парламентам стран Альянса с призывом принять резолюции (заявления) о поддержке присоединения Украины к Организации Североатлантического договора.

По его словам, такие резолюции продемонстрировали бы мощную поддержку стремлений Украины в скорейшем обретении членства в Альянсе. Поэтому Руслан Стефанчук призвал парламенты Словении и Румынии принять такие заявления в поддержку Украины в ее евроатлантических намерениях.

"Для нас крайне важна поддержка евроатлантического пути на всех уровнях. Это бы показало вашу ответственную и неизменную позицию в поддержке таких стремлений Украины. И это бы продемонстрировало ведущую роль парламентов в важном для всех нас вопросе", — отметил Председатель Парламента Украины.

Кроме этого, со спикером Словении была обсуждена важность признания Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

"Это вопрос исторической справедливости, ведь россия не изменила свои подходы и принципы. Как и 90 лет назад, так и сегодня она совершает сознательный геноцид на украинской земле", — отметил Руслан Стефанчук.

Глава Парламента Румынии Алина Штефания Горгиу также акцентировала на том, что Парламент Румынии постоянно работает над политическими вопросами, которые важны для помощи Украине, в частности, о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа и на осуждение вооруженной агрессии россии. И это, по словам спикера, не изменится, пока Украинский народ не получит мир и победу.

Напомним

Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс.