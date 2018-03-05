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Голова Верховного Суду пояснила, чому не змогла відмовитися від державної охорони

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Голова Верховного Суду Валентина Данішевська пояснила, що не змогла відмовитися від охорони після обрання на посаду через те, що це закріплено у відповідному законі. Про це вона заявила сьогодні журналістам в Києві під час перерви в роботі 15-го чергового з'їзду суддів України, передає кореспондент УНН.

"У самий перший день, коли мене обрали на посаду (голови Верховного Суду - ред.), я спробувала це зробити, відмовитися від охорони. Тоді до мене прийшов генерал і сказав - Валентино Іванівно, охорона не залежить від вашого бажання. Це норма закону", - сказала В.Данішевська.

Як повідомляв УНН, у ВРП розповіли, скільки років треба на створення служби судової охорони.

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